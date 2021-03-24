Конкуренты сыграли в пользу Украины: турнирная таблица отбора ЧМ-2022 после матчей 24 марта

Максим Иншаков Футбол 00:42, 25.03.2021

Сборная Украины после ничьей с Францией в 1-м туре отбора на чемпионат мира по футболу-2022 занимает третью строчку.

Конкуренты нашей команды в борьбе за путевку в финальную часть Финляндия и Босния и Герцеговина сыграли вничью, что обеспечило всем четырем командам одинаковое количество очков.

Группа D

Финляндия – Босния и Герцеговина 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пукки, 2:1 – 77 Пукки, 2:2 – 84 Стеванович.

Финляндия – Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина – Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.

Предупреждения: Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом. но матч был очень непростым.

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