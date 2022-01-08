Комментатор рассказал о "беспредельной мерзости" в России по отношению к Лобановскому

Известный российский спортивный журналист Алексей Андронов, отмечая 6 января 83-ю годовщину со дня рождения великого украинского тренера Валерия Лобановского, рассказал о неприятном случае, которым отметился Анатолий Бышовец. Российский специалист, работавший в 2002 году вице-президентом московского футбольного клуба "Химки" запретил своей команде минутой молчания почтить память Валерия Васильевича.

Великий мэтр ушел из жизни 13 мая 2002 года.

"Знаете, что такое "нет предела человеческой мерзости"? Это когда в день памяти Лобановского Бышовец запрещает в "Химках" минуту молчания со словами "А какое он имеет отношение к российскому футболу?"– написал Андронов в Telegram.

Видео дня

Стоит отметить, что через несколько часов после этой игры 15 мая состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились леверкузенский "Байер 04" и мадридский "Реал".

Он начался с минуты молчания.

+

Напомним, что конфликт Бышовца и Лобановского начался еще весной 1986 года, накануне отъезда на чемпионат мира в Мексику. Анатолий Федорович очень просил Валерия Васильевича не брать с собой Раца, Яремчука и Яковенко.

Они не подпадали под условие Международного Олимпийского комитета насчет запрета участия на Олимпиадах игроков, которые участвовали в официальных матчах мундиаля.

Но Лобановский проигнорировал просьбу и забрал с собой на сборы этих талантливых игроков, чем сразу же создал проблемы в комплектовании сильной конкурентноспособной олимпийской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что по тренерским качествам Олег Романцев значительно превосходят Валерия Лобановского.

В качестве примера, 48-летний экс-вратарь привел прощальный матч Егора Титова между киевским "Динамо" и московским "Спартаком".