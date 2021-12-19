Филимонов сказал, кто круче Лобановского: мы обыграли "Динамо" не напрягаясь

Бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов считает, что по тренерским качествам Олег Романцев значительно превосходят Валерия Лобановского. В качестве примера, 48-летний экс-вратарь привел прощальный матч Егора Титова между киевским "Динамо" и московским "Спартаком".

По словам Филимонова, российский клуб, за который он тогда выступал, просто раскатал украинскую команду.

"У Лобановского был прагматизм, акцент на функциональное состояние. Он делал акцент на то, что футболист может покрывать определенное расстояние в матче, все эти формулы и выкладки статистические и все нацелено на функциональную подготовку – здесь все это никак себя не проявляет. А учитывая, что "Спартак" на этом никогда не акцентировал внимание, а наоборот, на футболе, игре с мячом, мысль, это все ярко бросилось в глаза" – сказал шестикратный чемпион России в эфире Youtube-канала "Ответь по-братски"

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"Мы выиграли 3:0 не напрягаясь. Как показатель разницы подходов к футболу. Все это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское "Динамо" не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу", – добавил Александр.

Стоит отметить, что встреча, о которой рассказывает Филимионов, состоялась в сентябре 2012 года и завершилась победой "красно-белых" со счетом 5:3. Тренировал команду Алексей Михайличенко.

В той игре у москвичей забитыми мячами отметились Бесчастных (21), Ширко (45), Титов (46), Кечинов (67). За "Динамо" забивал только Максим Шацких. Со штрафного на 32-й минуте, на 56-й минуте и на 59-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний матч Лобановского состоялся в мае 2002 года. Тогда его киевское "Динамо" приехало в Запорожье на выездной поединок против местного "Металлурга".

Напомним, что Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола.