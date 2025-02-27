Падение Украины продолжится? Чем грозит нашим клубам низкая позиция в рейтинге УЕФА

Евросезон 24/25 для Украины завершился в плей-офф. В этом году для нашей ассоциации это критический итог, ведь незачем вспомнить в выступлениях сразу 5 клубов, плюс продолжилось падение в рейтинге УЕФА. 23-е место с потенциалом на понижение дальше. OBOZ.UA рассказывает, почему это плохо и чем дальше грозит отечественному футболу на международной арене.

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Украина катастрофически упала в рейтинге УЕФА

9. Столько мест потеряла Украина в рейтинге УЕФА всего за 2 года! Перед началом сезона 23/24 наша ассоциация в рейтинге клубов была 14-й. Затем упала на 4 места и еврокубковый путь 24/25 начинала на 18-й строчке. Имея 5 клубов - один гарантированно на основной стадии - мы ожидали еще один (как всегда) сложный сезон, когда нужно будет защищать позиции в таблице УЕФА. Но предвидеть такое падение тогда казалось невозможным.

Почему это плохо? Текущая таблица формирует представительство Украины на еврокубковом сезоне 26/27. Каждая более низкая позиция делает нас далекими от просмотра украинских клубов на основных стадиях даже Лиги конференций. Следующей опасной ступенькой является 29-я, там срежут еще одного участника еврокубков и ухудшат стартовые позиции.

Сколько очков заработали украинские клубы за выступления в Европе?

Это не первый случай, когда уже зимой мы можем подводить итоги выступлений в еврокубках, потому что не осталось ни одного представителя. Только на этот раз он более болезненный. Украина летом начинала с пятью командами: "Шахтер" в группе Лиги чемпионов и "Динамо" в квалификации; "Кривбасс" в Лиге Европы и "Полесье" в Лиге конференций. Был и "Днепр-1", но еще до начала розыгрышей клуб снялся с соревнований УПЛ и под вопросом была сама возможность участия в Лиге конференций. УЕФА тогда не приняла предложение заменить днепрян на "Рух", выдав "Академии Пушкаша" две технические победы в ЛК.

По такому итогу "Днепр-1" положил в украинскую копилку 0 баллов. "Кривбасс" также ничего не добавил за матчи (4 поражения), но за разные стадии все же смог заработать 2,5 балла в двух турнирах. "Полесье" вылетело в первой же паре ЛК (2 поражения); это еще 1.5 балла за стадию. "Динамо" отлично начало в ЛЧ, но вылетело в Лигу Европы. Ужасный Этап лиги мы все видели и хотим забыть (только 1 победа в 8 матчах) – только 3 зачетных балла. Больше всех заработал "Шахтер": прямая путевка в группу, 2 победы и ничья добавили сразу 11 очков.

Таким образом Украина заработала 18 баллов для клубного рейтинга УЕФА. Но эта сумма делится на всех участников еврокубков вне зависимости от этапа, на котором они вылетели. Тогда получаем только 3.6 балла, самый плохой результат за последние 5 лет! К слову, дисквалифицированная россия продолжает набирать автоматические очки уже третий сезон. Записанные в подарок "4.33" снова будут больше украинских.

Могут ли нас обойти другие ассоциации?

Да, это Румыния. Из 4 команд она сохранила "Стяуа" в Лиге Европы - им удалось дважды переиграть "ПАОК" в стыках, добыть столь важные баллы и приблизить румын вплотную к Украине. Просто сейчас мы имеем 24,4 балла рейтинга, соперник за место – 23,2. Далее бухарестский "ФКСБ" ждет "Лион"; возможно, французы смогут что-нибудь противопоставить. Если нет, то кроме чудес для румын, нас ждет андердог в четвертьфинале ЛЕ и угроза позиции Украины в рейтинге.

Будет увеличиваться и отставание. В следующий раунд плей-офф Лиги конференций, который пройдет в начале марта, готовятся по одному клубу из Кипра и Швеции. Иронично, что они сыграют друг с другом. "Пафос" или "Юргорден" пройдут в четвертьфинал турнира, также увеличивая итог зачетных баллов для своей страны. Украине будет очень сложно догнать тех, кто продолжает подъем.

Сезон 25/26 будет еще сложнее

Это впервые с 2008-го года, когда от нас на разные стадии еврокубков поедет не 5, а 4 команды. Также впервые за 25 лет на Лигу чемпионов Украина заявит лишь один клуб. Учитывая, что сейчас упасть в рейтинге УЕФА до критической отметки будет невозможно, украинское представительство на сезон и стартовые позиции финализированы. Это одна команда в Лиге чемпионов (аж первый квалификационный раунд), одна в Лиге Европы (тоже первый квалифай-раунд) и две — в Лиге конференций (здесь лучше, второй этап отбора).

Еще неясно, кто будет представлять Украину в международных соревнованиях. "Динамо" идет на первом месте и предположительно возьмет золото УПЛ. Однако если киевляне выиграют чемпионат, то будут стартовать очень далеко в квалификации ЛЧ, тогда как у "Шахтера" есть возможность выйти в Этап лиги напрямую через Путь чемпионов (опять). В апреле продолжится розыгрыш Кубка Украины, где определится участник отбора в Лигу Европы. На Лигу конференций претендуют "Александрия", "Кривбасс", "Полесье", возможно, "Карпаты" с "Рухом". А еще – один из грандов, если бело-синие допустят сокращение отставания в таблице. До конца Премьер-лиги еще 12 туров, потому непонятно, кто и в каком состоянии будет готовиться к еврокубкам 25/26. Известно лишь, что в следующем сезоне украинским клубам понадобятся сверхусилия и победа в каждом матче. Несмотря на сложность будущих соперников в квалификациях.