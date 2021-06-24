Колумбийский футболист забил гол-шедевр бисиклетой Бразилии на Кубке Америки. Видео
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас отличился потрясающим голом после удара в падении через себя во время матча Кубка Америки против Бразилии. Несмотря на это, его команда все равно проиграла со счетом 1:2.
На 10-й минуте встречи колумбиец откликнулся на фланговую подачу игрока "Ювентуса" Хуана Куадрадо и вколотил мяч в сетку ударом "ножницами" (бисиклетой). Для него этот гол стал третьим в 20 поединках за национальную команду (На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 01:00).
Это разозлило Бразилию, которая начала создавать момент за моментом, но долгое время "круглый" невероятным образом не оказывался в воротах их соперников. Сравнять счет им удалось на 78-й минуте, когда нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино головой замкнул навес партнера.
Пятикратные чемпионы мира вырвали победу на последней из десяти компенсированных ко второму тайму минут. Полузащитник "Реала" Каземиро пришел на угловой и замкнул подачу Неймара с близкого расстояния.
Бразильцы выиграли все три матча на Кубке Америки и обеспечили себе выход в плей-офф. Что касается колумбийцев, то в их активе 4 очка после 4 поединков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Бразилии футболист забил "гол сезона", пробив пяткой с лета.