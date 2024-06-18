Когда следующий матч сборной Украины на Евро-2024: дата и время начала, кто соперник

Сборная Украины по футболу с фиаско начала свои выступления в финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. Подопечные тренера Сергея Реброва в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

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Теперь "сине-желтые" должны исправлять ситуацию в следующем поединке. Он состоится уже в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Поединок примет "Меркур-Шпиль Арена", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Показ игры будет доступен на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

Несмотря на результаты первого тура, букмекеры считают украинцев фаворитами противостояния. Шансы на их победу оцениваются коэффициентом 2,10. Котировки на ничью представлены индексом 3,40. А показатели на успех Словакии достигают уровня 3,60.

В официальных матчах команды играли четыре раза и преимущество на стороне словацкой команды, которая одержала две победы при одном поражении. В последний раз соперники встречались в Лиге наций 2018/19. Украинцы выиграли дома 1:0, а в Трнаве были разгромлены 4:1. Правда, тот матч не имел турнирного значения, так как "сине-желтые" досрочно выиграли группу.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что игроки выгнали его из раздевалки после поражения от Румынии.

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