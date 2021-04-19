Клубы-основатели европейской Суперлиги подали в суд на ФИФА и УЕФА

12 европейских топ-клубов, которые объявили о создании так называемой Суперлиги, сообщили лидерам ФИФА и УЕФА о том, что обратились в суды, чтобы обеспечить беспрепятственный запуск нового турнира.

Согласно информации издания Associated Press, основатели соревнования отправили письмо на имя президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и его коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. В нем говорится, что неназванное финансовое учреждение уже обеспечило бюджет Суперлиги, который составит 4 миллиарда евро, а реакция организаций на информацию о создании турнира ставит под угрозу его функционирование.

"Мы обеспокоены тем, что ФИФА и УЕФА могут наказать клубы и игроков из-за Суперлиги и запретить им участие в других соревнованиях. Ваше официальное заявление вынуждает нас защищаться от негативной реакции, которая не только ставит под угрозу финансирование проекта в рамках гранта, но и является попросту незаконным. По этой причине SLCo (Компания Суперлиги) подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить учреждение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством", – написано в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, после объявления о создании Суперлиги стал известен ее формат и ожидаемое время запуска. В УЕФА отреагировали на эту новость.