Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э посетил футбольный матч, который состоялся в честь Ким Чен Ира, покойного отца лидера страны. Sky со ссылкой на экспертов предполагает, что регулярные публичные выступления Ким Чжу Э намекают на то, что она готовится стать преемницей своего отца.

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Государственные СМИ сообщили, что присутствие Ким Чен Ына и его девочки, которой, как полагают, около 10 лет, принесло "радость и волнение" матчу.

Это шестое публичное появление дочки диктатора на публике. В последний раз 9 февраля они вместе посетили парад в честь 75-летия армии Северной Кореи , где ее отец представил новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Она также появляется вместе со своим отцом на нескольких новых почтовых марках, выпущенных в ноябре прошлого года в ознаменование испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые, по словам страны, прошли успешно.

Официальное Центральное информационное агентство Кореи охарактеризовало футбольный матч как "значительное спортивное и культурное событие", а фотографии, опубликованные официальной газетой Северной Кореи Rodong Sinmun, показывают, как Ким и его дочь улыбаются и аплодируют с VIP-мест.

Ким Ё Чен, сестра правителя и один из его высших должностных лиц по вопросам внешней политики, была замечена сидящей позади и наблюдающей за матчем, сидя между сотрудниками кабинета министров и министерства обороны.

Аналитики говорят, что это способ ее отца напомнить миру, что он никогда добровольно не отдаст свой арсенал, в котором он ясно видит самую надежную гарантию своего выживания и продления династического правления своей семьи.

Считается, что у него трое детей от жены Ли Соль Джу — две девочки и мальчик.

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