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Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,7 т.
Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э посетил футбольный матч, который состоялся в честь Ким Чен Ира, покойного отца лидера страны. Sky со ссылкой на экспертов предполагает, что регулярные публичные выступления Ким Чжу Э намекают на то, что она готовится стать преемницей своего отца.

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Государственные СМИ сообщили, что присутствие Ким Чен Ына и его девочки, которой, как полагают, около 10 лет, принесло "радость и волнение" матчу.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Это шестое публичное появление дочки диктатора на публике. В последний раз 9 февраля они вместе посетили парад в честь 75-летия армии Северной Кореи , где ее отец представил новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Она также появляется вместе со своим отцом на нескольких новых почтовых марках, выпущенных в ноябре прошлого года в ознаменование испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые, по словам страны, прошли успешно.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Официальное Центральное информационное агентство Кореи охарактеризовало футбольный матч как "значительное спортивное и культурное событие", а фотографии, опубликованные официальной газетой Северной Кореи Rodong Sinmun, показывают, как Ким и его дочь улыбаются и аплодируют с VIP-мест.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Ким Ё Чен, сестра правителя и один из его высших должностных лиц по вопросам внешней политики, была замечена сидящей позади и наблюдающей за матчем, сидя между сотрудниками кабинета министров и министерства обороны.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Аналитики говорят, что это способ ее отца напомнить миру, что он никогда добровольно не отдаст свой арсенал, в котором он ясно видит самую надежную гарантию своего выживания и продления династического правления своей семьи.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

Считается, что у него трое детей от жены Ли Соль Джу — две девочки и мальчик.

Ким Чен Ын посетил футбольный матч, показав свою дочь. Фото

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