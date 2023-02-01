''Каждый мужчина должен отсидеть'': скандальный футболист из РФ назвал тюрьму лайфхаком для тех, кто ''чуть поплыл''

Скандальный российский футболист Александр Кокорин назвал огромным опытом свое пребывание в тюрьме за избиение чиновника Дениса Пака в 2018 году. 31-летний нападающий неожиданно заявил, что каждому мужчине нужно отсидеть, чтобы "прийти в себя".

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Об этом игрок кипрского "Ариса" рассказал в интервью YouTube-каналу "Суперлига". Кокорин отметил, что не жалеет о том, что попал за решетку, так как "это уже произошло". Он назвал тюрьму лайфхаком для тех, кто "чуть поплыл".

"Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Я тебе говорю, нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО", – заявил Кокорин.

Напомним, осенью 2018 года Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем ведущей "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Суд отправил их в колонию, из которой они вышли досрочно спустя почти год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кокорин высказался о войне в Украине и заявил, что "вероятно, лучше считать это не нашим делом".

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