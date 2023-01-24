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Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия "в такой глубокой жопе"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,0 т.
Александр Кокорин

Знаменитый российский футболист Александр Кокорин, выступающий с августа прошлого года за кипрский "Арес" дал большое интервью французском изданию , в котором коснулся и "конфликта" между Россией и Украиной. 31-летий чемпион России в составе "Зенита", отвечая на вопрос про ситуацию между странами, случайно озвучил основную причину всех проблем страны.

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Кокорин заявил, что он ничего в одиночку сделать не может и его задача, это просто играть в футбол и не лезть в политику.

"По этому вопросу могу сказать, что на этот конфликт мы повлиять не можем. Вот почему, вероятно, лучше считать это не нашим делом. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Мы просто должны играть", – цитирует Кокорина footmercato.net.

В комментариях российские болельщики не смогли сдержать эмоций.

"Именно из-за такой позиции наша страна в такой глубокой ж*опе", – пишут юзеры.

Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''

Другие с иронией озвучивают главный тезис среди советского населения времен СССР.

"Наше дело маленькое. ТАМ разберутся. Не дураки сидят", - отмечают комментаторы.

Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''
Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''
Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''

Некоторые поддерживают Кокорина, также озвучивая этот рабский нарратив.

"Сейчас прибегут чуваки, что живут своём утопичном мире и будут писать, что повлиять может каждый", – отмечают россияне.

Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''
Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''
Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''

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