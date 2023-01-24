Чемпион РФ по футболу случайно объяснил, почему Россия ''в такой глубокой жопе''

Знаменитый российский футболист Александр Кокорин, выступающий с августа прошлого года за кипрский "Арес" дал большое интервью французском изданию , в котором коснулся и "конфликта" между Россией и Украиной. 31-летий чемпион России в составе "Зенита", отвечая на вопрос про ситуацию между странами, случайно озвучил основную причину всех проблем страны.

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Кокорин заявил, что он ничего в одиночку сделать не может и его задача, это просто играть в футбол и не лезть в политику.

"По этому вопросу могу сказать, что на этот конфликт мы повлиять не можем. Вот почему, вероятно, лучше считать это не нашим делом. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Мы просто должны играть", – цитирует Кокорина footmercato.net.

В комментариях российские болельщики не смогли сдержать эмоций.

"Именно из-за такой позиции наша страна в такой глубокой ж*опе", – пишут юзеры.

Другие с иронией озвучивают главный тезис среди советского населения времен СССР.

"Наше дело маленькое. ТАМ разберутся. Не дураки сидят", - отмечают комментаторы.

Некоторые поддерживают Кокорина, также озвучивая этот рабский нарратив.

"Сейчас прибегут чуваки, что живут своём утопичном мире и будут писать, что повлиять может каждый", – отмечают россияне.

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