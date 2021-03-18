Каштру прокомментировал вылет "Шахтера", упомянув "большую несправедливость"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает, что его команда несправедливо уступила "Роме".

По словам португальца, футболисты чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло.

"Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1. Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме", – цитирует наставника tribuna.com.

Каштру считает, что в первом тайме "Шахтер" полностью доминировал.

"Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки. Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели", – отметил Каштру.

Тренер полагает, что причина такого результата это накопленная физическая и психологическая усталости.

"Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе. Происходят такие вещи, как второй гол "Ромы", который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона. Играя против так хорошо организованной команды в обороне, где три центрбека, крайние садятся, 3-5-1-1. "Рома" уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось", – заявил португальский тренер.

Напомним, что поединок 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" – "Рома" завершился со счетом 1:2. Позже был опубликован видеообзор матча.