Каштру оценил противостояние с Фонсекой в Лиге Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не считает противостояние с итальянской "Ромой" в Лиге Европы личной дуэлью с наставником итальянцев Паулу Фонсекой.

Об этом сам португальский специалист заявил пресс-службе "горняков", комментируя итоги жеребьевки 1/8 финала турнира. По словам Каштру, его предшественник является для него другом.

"Мы вместе работали в "Порту". Когда он ушел из "Шахтера", я пришел на замену. Он большой тренер с большими знаниями и великолепным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против "Ромы". И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против "Шахтера". У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал. Это будет очень "прижатый" этап для обеих команд, две сложнейшие встречи – сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше", – сказал тренер "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" выйти в четвертьфинал Лиги Европы.