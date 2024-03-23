Кардинальные изменения в топе, попадут ли Довбик и Цыганков в ЛЧ: какие интриги сохраняет чемпионат Испании

Вопрос чемпиона в Ла Лиге, кажется, почти закрыт. Но ниже в таблице остается немало интриг: кто в ЛЧ, кто на вылет, какие задачи у украинизированных клубов. OBOZ.UA подпитывает ваш интерес к испанскому первенству, где еще далеко не все решено.

Первая тройка уже не та

Представьте себе – 12 лет подряд медали испанского чемпионата выиграют только "Реал", "Атлетико" и "Барселона". Они постоянно миксуют между собой места, но самая тройка неизменна. Была, до этого сезона. Зимой 5 команд могли теоретически брать серебро и бронзу Ла Лиги. За 9 туров до конца сезона среди них определились два основных претендента - "Жирона" и "Атлетик". Между ними 6 очков, но еще в январе каталонцы были вторыми со значительным отрывом, а затем провалили целый ряд игр (в том числе, очную встречу). Максимальная непредсказуемость турнира провоцирует нас осторожно прогнозировать новую команду в тройке лучших.

Посодействовали этому и матрасники. Подопечные Симеоне, после революционных изменений в игре, обеспечили немало сюрпризов самим себе, чем обеспечили большое падение (9 очков отставания от каталонцев). Именно против "Барселоны" и был главный провал: 3 удара в створ завершились ничем, защита блау гранас 8 (!) раз поймал Морату, Депая и других в офсайдной ловушке. Да и вообще – "Атлетико" ничего не удалось противопоставить индивидуальным качествам соперника, проигрыш 0:3 сделал отставание неприличным. В первый раз за 12 лет на пьедестал могут зайти не две команды из Мадрида, а две команды из Барселоны.

Немного и о самой "Барселоне". Хави и команда нашли понимание – жаль, что уже после заявления об отставке. Не будет у нас красивой истории, но есть возможность понаблюдать за менеджментом клуба, которому следует маневрировать между потенциальной Ремонтадой против "ПСЖ" в ЛЧ и удержанием второго места.

"Реал" уже чемпион?

Да. Можно назабивать в ворота сливочных, можно перекрыть кислород главным фишкам гранда, можно даже попытаться обыграть Анчелотти. Но одного подключения Винни, Беллингема, Диаса или Родриго будет достаточно, чтобы забить гол и завоевать новую победу. Гандикап в 8 очков от "Барселоны", 10 от "Жироны" и более 16 от других дает уверенность в предстоящем чемпионстве. Вспомните и личное достижение тренера: победа над "Осасуной" стала 200-й для Карло во главе мадридцев.

Новая травма Куртуа закрепила внимание украинских болельщиков к Лунину. Если еще вчера мы думали, что Андрею в топовой форме следует быстрее бежать, то теперь все совсем иначе. Издание Relevo пишет - "Реал" готовит нашему вратарю новый контракт, ведь, по меньшей мере, до конца этого сезона он будет основным. "Галактикос" хотят улучшить условия соглашения и обеспечить собственное спокойствие, если Куртуа будет восстанавливаться очень долго. А такое вполне вероятно: два колена для голкипера, травмированные менее чем за год, - очень серьезно.

Даем почти 100%, что нового имени на чемпионском месте не следует ждать. С 2004, когда еще Примеру выиграла "Валенсия", не было иного победителя, кроме тройки грандов, а "Реал" за последние 10 лет очень мало выигрывал Ла Лигу. Так что, королевский клуб вряд ли отпустит комфортное преимущество.

Способна ли на чудо "Жирона"?

Продолжим и тему "Жироны" - украинцы остаются одним из движителей команды. Но сами каталонцы не вывезли целый сезон на таком азарте и посыпались с началом второй половины. И это у команды еще нет дополнительной нагрузки в виде еврокубков! Всего за 3 месяца команда Мичела изменила статус доминатора и угрозы для грандов на статус клуба, который даже на Лигу Чемпионов претендует на проблемы. В сборной всего сезона Испании, на момент весенней паузы, осталось всего два игрока красных – Гассанига и Савио. Что же произошло?

Команда банально устала. До января "Жирона" проиграла только один матч, да и тот "Реалу". А потом началось падение. Вылет из Кубка от "Мальорки", выстраданная победа над "Сельтой" в лиге. За последние два месяца каталонцы взяли всего 10 очков из потенциальных, как минимум, 20-ти. "Жирона" позволяет бить по ее воротам 14+ раз (это больше, чем все гранды), сама же не так часто выбегает в атаки. Командный xG меньше, чем количество забитых мячей, но здесь и закопана проблема. Даже Довбик, после хет-трика "Севилье", перестал забивать. Тот же Савио оказался более стабильным на дистанции: меньше голов, но результативные действия чаще. Цыганков после травмы тоже позабивал и чуть не сломался снова. Целый комплекс проблем с реализацией не позволяет клубу вернуться в битву за чемпионство.

Финишный отрезок сезона для "Жироны" будет очень напряженным. За 9 матчей нужно сыграть против "Атлетико" и "Барселоны", провести украинское дерби с "Валенсией". Будут матчи, где можно брать очки ("Гранада" или "Кадис"), поэтому сосредоточенность должна выйти на самый высокий уровень, чтобы удержать позиции в ЛЧ и уже летом думать о закрытии болезненных позиций.

Какие задачи у "Валенсии"?

Завершим еще одним украинцем. Яремчук внезапно ворвался в испанский футбольный мир зимним голом в Кубке (когда стал лучшим игроком матча), а затем с начала года забил уже трижды. Своим лучшим пока перфомансом Роман может считать гол "Реалу", который в итоге обеспечил оранжевым ничью против гранда. Хотя, назвать его стабильным игроком нельзя: постоянные ротации и чаще замены, чем полноценный матч.

Исторически, "Валенсия" миксует отличные результаты с провальными. Один год они финишируют на высоких позициях, следующий – чуть ли не в подвале таблицы. Сейчас Лига Конференций постоянно ходит рядом, но только команда начинает выигрывать и к ней приближаться - как сразу теряет очки. Вот и получается – клуб плавает между 8-м и 10-м местами, подпустив к себе "Вильярреал". Хотя другие соперники за еврокубки – "Бетис" и "Сосьедад" – тоже нестабильны. Вместе они оформили пул из коллективов, которые будут бороться за единственное место ЛК.

Преимуществом станет перенесенная встреча с "Гранадой" - из-за этого "Валенсия" единственная в первой половине команда, имеющая потенциальные запасные очки. Финальный отрезок на 10 матчей очень важен для еврокубковых амбиций – и Яремчук может стать неплохим помощником в их реализации. Главный конкурент – Дуро, забивший треть всех голов команды. Впереди сложный поединок с "Барселоной", также мыши будут играть против конкурентов за ЛК. Чтобы удачно пройти этот этап, нужно отказаться от контроля мяча только на своей половине поля и использовать дисциплинированность в отборе. Тогда только от Испании у нас будут четыре украинца в еврокубках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!