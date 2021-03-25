Караваев назвал главное отличие подготовки к игре с Францией

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, как проходила подготовка к поединку с Францией.

Футболист киевского "Динамо" отметил, что тренера "желто-синих" готовили команду к этой битве иначе, чем к другим матчам.

"С первого дня тренерский штаб дал нам понять, что будем играть немного по-другому, что нужно перестроиться, что все зависит от нашего внимание. От наших голов – чтобы мы в своих головах это приняли и выполнили на футбольном поле", – сказал Караваев в эфире. "Футбол NEWS".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом, но матч был очень непростым.

Отметим, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины после того, как вывел команду на матч в Париже.