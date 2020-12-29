Караваев о случае с Луческу: я такого еще не видел никогда

Максим Иншаков Футбол 20:04, 29.12.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев, отвечая на вопрос о самом злом Мирче Луческу, вспомнил игру с "Гентом" за выход в Лигу чемпионов.

По словам футболиста сборной Украины, он до этого момента никогда не видел такие эмоции тренера.

"Это матч последний с "Колосом" и игра с "Гентом". Он кричал, говорил на очень повышенных тонах. Пытался донести до нас так, что у него просто пропал голос. А потом выпил воды и все нормально стало. Он когда объясняет или говорит что-то у него такие эмоции, я такого еще не видел никогда. Он живет этими эмоциями", – заявил Луческу в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу назвал всемирную пандемию единственным темным пятном в 2020 году. По словам румына, он вернулся в футбол с большим энтузиазмом, а хорошие результаты сделали его камбэк впечатляющим.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Украине повысили тариф на электроэнергию почти в 2 раза, но и это не предел: сколько будем платить

Резников объяснил, почему Россия пытается возродить СССР

Кулеба назвал российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием против Украины

Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

Умер известный французский модельер Пьер Карден