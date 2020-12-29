Караваєв про випадок з Луческу: я такого ще не бачив ніколи

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв, відповідаючи на питання про дуже злого Мірчу Луческу, згадав гру з "Гентом" за вихід в Лігу чемпіонів.

За словами футболіста збірної України, він до цього моменту ніколи не бачив такі емоції тренера.

"Це матч останній з "Колосом" і гра з "Гентом". Він кричав, говорив на дуже підвищених тонах. Намагався донести до нас так, що у нього просто пропав голос. А потім випив води і все нормально стало. Він коли пояснює або говорить щось у нього такі емоції, я такого ще не бачив ніколи. Він живе цими емоціями", – заявив Луческу в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу назвав всесвітню пандемію єдиною темною плямою в 2020 році. За словами румуна, він повернувся в футбол з великим ентузіазмом, а хороші результати зробили його камбек вражаючим.