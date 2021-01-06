Капітан "Динамо" у вишиванці зворушливо привітав українців з Різдвом. Відео
Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук разом зі своєю дружиною Ганною в переддень Різдва опублікував вітальне послання для всіх українців.
Футболіст і його друга половинка, одягнені у вишиванки, продекламували вітальний вірш.
"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,
Здоров’я міцного і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, любовi і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Такі слова викликали справжнє захоплення в коментарях.
"Боже, кеп... це прекрасно! Як набридли в стрічці ж*пи й накачані губи. Ви прекрасні! Здоров'я та благополуччя вам та всім українцям! Топ!" – написав один з користувачів.
Нагадаємо, що сім'я Сидорчуків втекла від вогкої київської зими в спекотні Мальдіви.
Футболіст разом з дружиною Ганною і трьома дітьми відправився відпочивати на Індійський океан.
Дівчина вже встигла похвалитися знімками в купальнику, викликавши шквал захоплених відгуків від друзів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2017 року в Сидорчука народилася двійня – хлопчик і дівчинка.
Також у подружжя Сидорчуків є дочка Кіра, яка з'явилася на світ у травні 2015 року.