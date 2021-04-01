Капитан английского футбольного клуба внезапно умер в 32 года

Капитан футбольного клуба "Йовил Таун" Ли Коллинз скончался в возрасте 32 лет, сообщает пресс-служба команды.

О причинах смерти игрока не сообщается. "Йовил Таун" – клуб национальной лиги Англии, выступающего в пятом по силе дивизиона чемпионата страны.

"Все в "Йовиле" оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это время. В настоящее время клуб не будет давать никаких комментариев. Наша предстоящая игра с "Олтрингемом" отложена", - говорится в некрологе.

Коллинз восемь раз выступал за клуб этом сезоне - последний раз выходил на поле в игре со "Стокпортом" (1:0) в начале февраля.

Центральный защитник начал свою карьеру в "Йовиле", пройдя через их молодежную систему, прежде чем дебютировать в 2007 году.

Он провел там два года, дважды уходя в аренду: сначала в "Херефорд Юнайтед", а затем в "Порт-Вейл". В этой команде Коллинз провел три года. Затем выступал в аренде в "Барнсли", после чего подписал контракт с ними в 2012 году.

Коллинз присоединился к "Йовилу" два года назад и сразу же стал капитаном клуба. В общей сложности центральный защитник сыграл 37 матчей.

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