Легендарный футболист-чемпион умер, не справившись с болезнью

Легендарный шотландский нападающий Питер Лоример скончался после продолжительной болезни в возрасте 74 лет.

Бывший футболист сборной Шотландии забил 238 голов в 705 матчах за "Лидс" и стал лучшим бомбардиром в истории этого английского клуба.

Уроженец Данди провел за "Лидс" 705 матча за два периода выступлений в йоркширском клубе (1963 – 1979 и 1983 – 1985). Он стал самым молодым игроком в истории команды, когда дебютировал в 1962 году в возрасте 15 лет и 289 дней.

Лоример выиграл два чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок Лиги во время своего выступления на стадионе "Элланд Роуд". В 2014 году был включен в Зал славы шотландского футбола.

"Вклад Питера в "Лидс Юнайтед" никогда не будет забыт, и его уход оставил еще одну огромную дыру в нашей футбольной семье. Он всегда останется иконой клуба, и его наследие на "Элланд Роуд" будет жить. Выражаем глубокие соболезнования жене Питера Сью и остальной его семье. Покойся с миром, Питер", – говорится в некрологе на сайте клуба.

