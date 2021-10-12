Как выглядит сын Александра Усика: появилось видео с тренировки

Cын украинского боксера Александра Усика Кирилл планирует сделать карьеру профессионального футболисты. 8-летний мальчик тренируется в киевском клубе "Левый Берег".

Журналисты Youtube-канала SportArena, делая репортаж о команде, случайно пересеклись на занятии и со знаменитым чемпионом в супертяжелом весе.

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Усик признался, что Кирилл планирует выступать на позиции полузащиты, но в данный момент тренер еще не закрепил за игроком четкой позиции на поле. В кадр попало и то, как наш прославленный боксер "напихал" своему отпрыску.

"Cын! Ты слышишь, что тебе тренер говорит? Ну так почему не выполняешь? Надо сразу выполнять", – обратился к ребенку Усик.

Крымчанин добавил, что сам в свое время играл в полузащите.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в ночь на 26 сентября в Лондоне победил местного бойца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).