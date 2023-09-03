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Блог | Как убивают украинский футбол
Український футбол в глибокій кризі. В цьому році маємо найгірший старт українських футбольних клубів в єврокубках.
Українська премʼєр - ліга повертається назад на років 10 із купленими матчами і суддівським бєспрєдєлом!
ПРИКЛАД?? Прошу дуже!!
Вчорашня гра житомирського Полісся (мережа АТБ) з київською Оболонню. Абсолютно рівна і нічийна гра. На табло 0:0. Йде 6-та додана хвилина!!СУДДЮ ЯВНО ЦЕЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАДОВІЛЬНЯВ! !90+6 хвилина!! І суддя тупо, на рівному місці ставить пенальті у ворота Оболоні!!
Цинізм ситуації - суддя навіть пішов перегляд дивитися!!!!!
Подивіться самі, як убивається український футбол!! Як убиваються українські футбольні клуби!!
ЗА ТАКЕ ДАЛИ ПЕНАЛЬТІ!! ЖЕСТЬ!!!
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