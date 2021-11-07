Бразильских футболистов по праву называют "кудесниками мяча". В разные годы представители футбола этой страны приглашались в киевское "Динамо", и играли в составе столичной команды довольно успешно.

А когда впервые динамовцы и киевские поклонники футбола познакомились с бразильским футболом? Об этом OBOZREVATEL расскажет в этом материале.

В 1957 году состоялось знакомство с "кудесниками мяча" – бразильскими футболистами. Молва об их чудо-технике, артистизме в обращении с мячом докатилась и до Киева. Вместить всех желающих посмотреть на футбольных виртуозов Республиканский стадион в Киеве не смог. Многие зрители наблюдали за играми с Черепановой горы. 28 июня арбитр вывел на поле "Динамо" и "Байя" из Сан-Сальвадора.

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Достойного сопротивления гости не оказали. На три мяча, забитые динамовцами, бразильцы ответили одним. Не прошло и недели, как перед киевлянами предстал многократный чемпион штата Рио-де-Жанейро – "Васку да Гама". До приезда в столицу Украинской ССР бразильцы провели на полях Мадрида, Лиссабона, Рима, Копенгагена десять матчей, и во всех добились победы. И вот киевский стадион.

В первом тайме соперники присматривались друг к другу. Мяч мог побывать как в одних, так и в других воротах. После перерыва обозначилось преимущество хозяев поля. Вскоре Юрий Войнов своим коронным ударом метров с 35-ти открыл счет. Прошло еще несколько минут, и на табло уже горели 3:0 – отличились два Виктора, Терентьев и Каневский. В конце игры Альмиру провел гол престижа. Окончательный итог – 3:1 в пользу "Динамо". Так была добыта победа над одной из сильнейших команд Бразилии.

Вообще, 1957 год был одним из самых насыщенных в международной летописи "Динамо". После игр с бразильцами последовал вылет в Исландию. Сами по себе эти игры ничего сложного не представляли, ибо Исландия была далека от мировой футбольной элиты. Тем не менее турне представляло собой определенный интерес.

Подогревался он тем, что добраться в Исландию было не так просто. Самый быстрый транспорт – самолет. Но не для всех игроков он был приемлем. Категорически отказался лететь один из ведущих игроков – центральный защитник Виталий Голубев, и уговоры не дали результатов. В последний момент, оставив вещи в вагоне поезда, увозившего динамовцев в Москву для вылета в далекую Исландию, Голубев вернулся с вокзала домой.

Положение киевлян усугубилось тем, что заболел Виктор Фомин. Однако "Динамо" успешно провело турне по далекой северной стране. Из пяти встреч "бело-синие" выиграли четыре и одну проиграли. Было забито 30 и пропущено 9 мячей. Восемь голов забил Михаил Коман, пять – Сергей Коршунов.

Заканчивали сезон динамовцы в родном Киеве. Их соперником был профессиональный клуб из Франции – "Ницца". Благодаря точному удару Виктора Фомина хозяева победили. Но для некоторых динамовцев сезон закончился гораздо позже: Олег Макаров, Юрий Войнов, Виктор Фомин в составе сборной СССР играли в Польше и Болгарии.

Венцом были отборочные матчи сборной СССР к ЧМ-1958. Соперником была команда Финляндии. В Москве преимущество наших футболистов воплотилось в два мяча, которые забили Игорь Нетто и Юрий Войнов, а ворота защищал в этом матче Олег Макаров. В повторном поединке сборная СССР, в составе которой выступил Юрий Войнов, не оставила хозяевам никаких шансов – разгром 10:0 с хет-триком Никиты Симоняна.

P.S. Друзья, этот материал юбилейный – 700-й. Каждый раз, общаясь с вами на просторах OBOZREVATEL, получая огромное удовольствие. Приятно, что получается знакомить вас со многими гранями Его Величества Спорта, и это вызывает у вас неподдельный интерес. Уверен, что впереди у нас еще много "свиданий", ведь в спорте так много всего интересного. С уважением, ваш Александр Липенко.