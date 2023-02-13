Известный украинский футболист перенес клиническую смерть на тренировке – СМИ

Защитник луганской "Зари" Олег Данченко перенес клиническую смерть во время тренировочного занятия команды на сборах в Турции. У 28-летнего уроженца "Запорожья" трижды останавливалось сердце, при этом спасти его удалось благодаря чистой случайности.

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Об этом информирует шоу "ТаТоТаке" в своем Telegram-канале. По словам журналиста Михаила Спиваковского, тренировка "Зари" носила обычный характер без тяжелых нагрузок. В какой-то момент Данченко потерял сознание.

Олега начала откачивать бригада австрийских врачей, которые в этот же момент проводили тренировочные мероприятия Австрийского футбольного союза. Медики при помощи дефибриллятора с третьей попытки запустили сердце игрока.

После этого Данченко срочно госпитализировали. Сейчас речь идет о том, что футболисту может потребоваться операция. Стоит отметить, что за время карьеры ни в одном клубе у Олега не были обнаружены проблемы с сердцем. Прогнозов относительно его возвращения на поле никто не делает.

Крайний защитник является воспитанником школы запорожского "Металлурга". В Украине он выступал за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер", с которым дебютировал в Лиге чемпионов. В 2017 году он отправился в Россию, где защищал цвета "Анжи", "Енисея", "Рубина" и "Уфы". В 2018 году вызывался в сборную Украины, но на поле не появлялся.

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