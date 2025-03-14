Известный футболист выпал из окна: трагедия, потрясшая спортивную Украину 12 лет назад

12 лет назад еще в мирном Донецке произошла трагедия, всколыхнувшая регион и всю спортивную Украину. Известный в прошлом украинский футболист Валерий Гошкодеря, выступавший за донецкий "Шахтер", был обнаружен без признаков жизни под окнами собственного дома в Ленинском районе шахтерской столицы.

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Известие о смерти мужчины, выпавшего из окна многоэтажки по улице Стадионная, появилось в СМИ в обед 13 марта. А чуть позже стало известно, что трагически погибшим оказался ветеран донецкого "Шахтера" Валерий Гошкодеря.

Уроженец Светловодска, Кировоградской области, был питомцем местного футбола, играл на позициях защитника и полузащитника. Свои выступления на профессиональном уровне начал в 1977 году в составе "Звезды" из Кропивницкого.

А в 1980 году Гошкодерю пригласили в "Шахтер". И свой переход он воспринял, как подарок судьбы: "Представляете, знаменитые игроки советского футбола, поигравшие в разных сборных Союза – Юрий Дегтярев, Виталий Старухин, Владимир Пьяных, Виктор Кондратов, Валерий Горбунов, Алексей Варнавский, Николай Федоренко, Михаил Соколовский.

Валерий провел за "горняков" более 200 матчей и четырежды отметился голами в воротах соперников в официальных поединках. Дважды защитник доходил с командой в финал Кубка СССР. А в 1984 году завоевал с дончанами Кубок сезона и был удостоен звания "Мастер спорта СССР".

Один сезон в 80-х (1982–1983) Гошкодеря провел в ростовском СКА, но затем снова вернулся в состав "Шахтера", цвет которого защищал до 1990 года и получил опыт международных соревнований в Кубке обладателей кубка. Также Валерий успел сыграть пять матчей за молодежную сборную СССР.

После обретения Украиной независимости Гошкодеря выступал за польские "Сталь" (Сталевая Воля) и "Балтик", после чего футболист вернулся в Украину, где и завершил карьеру в макеевском "Шахтере", выступавшем в Первой лиге национального чемпионата. В том же клубе защитник и завершил свою карьеру в 1996 году.

Повесив бутсы на гвоздь, Валерий перешел на тренерскую работу и присоединился к футбольной академии донецкого "Шахтера", стал сильным специалистом в селекционном деле и остался навсегда в шахтерской столице. А 13 марта 2013 года неожиданно произошла трагедия.

В тот черный для семьи день жена бывшего защитника вышла в магазин, оставив 53-летнего мужа дома самого. А вскоре в милицию пришел звонок о трагическом событии в Ленинском районе. О гибели Гошкодери сообщил сосед.

Как сообщали в пресс-службе городского УМВД в Донецкой области, пока жена находилась в магазине, мужчина выпал из окна. По информации полиции, дверь в квартиру не была сломана. Но из-за огромного резонанса в течение семи дней обещали провести расследование с установлением обстоятельств и причин смерти.

Официальные результаты расследования так и не были разглашены. Но вскоре в СМИ появились сообщения, что бывший игрок "горняков" страдал сильной головной болью. И, возможно, что очередное болевое нападение отразилось на координации Гошкодери и стало для известного футболиста роковым. Однако, было ли это на самом деле так, сказать сложно.

Сын Валерия Гошкодери Виталий пошел по стопам отца. Воспитанник школы донецкого "Шахтера" вызывался в юношеские сборные Украины U-17 и U-19, играл за "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс" и "Черноморец". В 2021 году выступал за казахстанский "Окжетпес", после чего вернулся домой и играл за любительский "Штурм", а летом 2023 стал защитником перволигового ФСК "Мариуполь".

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