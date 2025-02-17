Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

В бою с российскими оккупантами свою жизнь за Украину отдал футболист Никита Калин. Защитник из Броваров служил огнеметчиком штурмового батальона и погиб 6 февраля во время выполнения боевого задания у села Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области. Теперь герою навсегда 23 года.

Видео дня

Калин родился 25 июля 2001 года в городе Желтые Воды на Днепропетровщине. Но впоследствии вместе с семьей переехал в Киевскую область. Учился в Броварской общеобразовательной школе №9.

"Никита был ответственный, настойчивый, в учебе имел высокие баллы, посещал разные секции", – вспоминала его учительница.

С детства парень увлекался спортом. Занимался футболом и футзалом на профессиональном уровне. В юношеском возрасте тренировался в известном клубе "Колос" из Ковалевки.

После окончания школы Калин поступил в Национальный авиационный университет, некоторое время работал охранником в сети супермаркетов. Но не бросил футбол. В чемпионате Броварского района он выступал за футбольные клубы "Скиф" и МФК "Бровары", а также ФК "Богдановка" и "Фаворит" из Требухова.

Кроме этого Никита защищал цвета броварских футзальных коллективов "Импульс", "Авалон" и "Бест".

В течение четырех лет профессионально занимался национальным видом единоборств – хортингом. Парень тренировался под руководством Александра Васюка в СК "Колизей" и как раз в канун полномасштабного вторжения РФ начал завоевывать первые награды. В частности, в 2021-м стал чемпионом Киевской области по хортингу.

В прошлом сезоне Никита был игроком футбольной команды "Скиф", но затем решил уйти воевать и в июле 2024 года добровольно присоединился к рядам ВСУ.

А 6 февраля 2025 огнеметчик штурмового отделения штурмового батальона погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области.

"Проклятая война снова уносит жизнь. Футбольное сообщество Броваров потеряло еще одного игрока, а Украина - еще одного Героя. Он был не только классным футболистом, но и верным другом, любящим сыном и, прежде всего, патриотом, который стал на защиту родной земли", - отреагировал президент ФК "Юнион" и спортивный.

У броварских футболистов, длительно деливших поле с Калиным, остались о нем только лучшие воспоминания. Мол, всегда поможет и подставит свое плечо.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери Никиты. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтим. ночное спокойствие…", – отреагировала на гибель Никиты броварчанка Юлианна.

Прощание с павшим защитником состоялось в воскресенье, 16 февраля, на площади Свободы в Броварах. У 23-летнего защитника остались мать, брат и невеста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многократный чемпион мира погиб во время боевой задачи. Российские оккупанты убили настоящего воина, которого обожали дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!