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Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

Елена Павлова
Спорт
3 минуты
360
Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

В бою с российскими оккупантами свою жизнь за Украину отдал футболист Никита Калин. Защитник из Броваров служил огнеметчиком штурмового батальона и погиб 6 февраля во время выполнения боевого задания у села Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области. Теперь герою навсегда 23 года.

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Калин родился 25 июля 2001 года в городе Желтые Воды на Днепропетровщине. Но впоследствии вместе с семьей переехал в Киевскую область. Учился в Броварской общеобразовательной школе №9.

"Никита был ответственный, настойчивый, в учебе имел высокие баллы, посещал разные секции", – вспоминала его учительница.

Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

С детства парень увлекался спортом. Занимался футболом и футзалом на профессиональном уровне. В юношеском возрасте тренировался в известном клубе "Колос" из Ковалевки.

После окончания школы Калин поступил в Национальный авиационный университет, некоторое время работал охранником в сети супермаркетов. Но не бросил футбол. В чемпионате Броварского района он выступал за футбольные клубы "Скиф" и МФК "Бровары", а также ФК "Богдановка" и "Фаворит" из Требухова.

Кроме этого Никита защищал цвета броварских футзальных коллективов "Импульс", "Авалон" и "Бест".

Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

В течение четырех лет профессионально занимался национальным видом единоборств – хортингом. Парень тренировался под руководством Александра Васюка в СК "Колизей" и как раз в канун полномасштабного вторжения РФ начал завоевывать первые награды. В частности, в 2021-м стал чемпионом Киевской области по хортингу.

В прошлом сезоне Никита был игроком футбольной команды "Скиф", но затем решил уйти воевать и в июле 2024 года добровольно присоединился к рядам ВСУ.

А 6 февраля 2025 огнеметчик штурмового отделения штурмового батальона погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области.

Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

"Проклятая война снова уносит жизнь. Футбольное сообщество Броваров потеряло еще одного игрока, а Украина - еще одного Героя. Он был не только классным футболистом, но и верным другом, любящим сыном и, прежде всего, патриотом, который стал на защиту родной земли", - отреагировал президент ФК "Юнион" и спортивный.

У броварских футболистов, длительно деливших поле с Калиным, остались о нем только лучшие воспоминания. Мол, всегда поможет и подставит свое плечо.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери Никиты. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтим. ночное спокойствие…", – отреагировала на гибель Никиты броварчанка Юлианна.

Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

Прощание с павшим защитником состоялось в воскресенье, 16 февраля, на площади Свободы в Броварах. У 23-летнего защитника остались мать, брат и невеста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многократный чемпион мира погиб во время боевой задачи. Российские оккупанты убили настоящего воина, которого обожали дети.

Украинского футболиста убили в Харьковской области: во время боевой задачи погиб спортсмен из Киевщины

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