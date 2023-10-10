Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

Бен Биньямин - опорный полузащитник футбольного клуба "Кирьят-Ям" , выступающий в 3-м дивизионе чемпионата Израиля, потерял ногу после нападения ХАМАС 7 октября, сообщает Foxsport. 28-летний игрок вместе со своей девушкой и товарищем по команде был на фестивале в кибуце Реим возле города Офаким, в 30 км от сектора Газа.

Брат Биньямина, который также присутствовал на вечеринке, избежал нападения, скрывшись от нападавших боевиков на автомобиле.

Когда нападавшие ХАМАС начали стрелять по участникам фестиваля, футболист попытался укрыться в убежище. Террористы бросили гранату в то место, где прятался Беньямин. В результате взрыва игрока оказалась разорвана нога.

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Позже Беньямин и его девушка были эвакуированы в больницу, где немедленно прооперировали, однако ногу спасти не удалось. Игроку предстоит еще одна операция по удалению осколков.

"Они отрезали ногу. Они бросили в них несколько гранат, когда они пытались спрятаться в укрытии. Они не знают, как их эвакуировали. В какой-то момент нам удалось с ними связаться. Бен шокирован ситуацией, но на самом деле самое главное, что они живы", — заявил отец игрока.

Бен Биньямин за свою карьеру успел поиграть за "Хапоэль Акко", "Хапоэль Ноф Хагалиль" и "Кафр Касим". В прошлом сезоне он играл за "Ирони Ашдод" (Южная лига), а в мае этого года перешел в "Кирьят-Ям".

Как сообщал OBOZREVATEL, Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

В результате атаки террористов был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

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