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Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
891
Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

Бен Биньямин - опорный полузащитник футбольного клуба "Кирьят-Ям" , выступающий в 3-м дивизионе чемпионата Израиля, потерял ногу после нападения ХАМАС 7 октября, сообщает Foxsport. 28-летний игрок вместе со своей девушкой и товарищем по команде был на фестивале в кибуце Реим возле города Офаким, в 30 км от сектора Газа.

Брат Биньямина, который также присутствовал на вечеринке, избежал нападения, скрывшись от нападавших боевиков на автомобиле.

Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

Когда нападавшие ХАМАС начали стрелять по участникам фестиваля, футболист попытался укрыться в убежище. Террористы бросили гранату в то место, где прятался Беньямин. В результате взрыва игрока оказалась разорвана нога.

Видео дня

Позже Беньямин и его девушка были эвакуированы в больницу, где немедленно прооперировали, однако ногу спасти не удалось. Игроку предстоит еще одна операция по удалению осколков.

"Они отрезали ногу. Они бросили в них несколько гранат, когда они пытались спрятаться в укрытии. Они не знают, как их эвакуировали. В какой-то момент нам удалось с ними связаться. Бен шокирован ситуацией, но на самом деле самое главное, что они живы", — заявил отец игрока.

Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

Бен Биньямин за свою карьеру успел поиграть за "Хапоэль Акко", "Хапоэль Ноф Хагалиль" и "Кафр Касим". В прошлом сезоне он играл за "Ирони Ашдод" (Южная лига), а в мае этого года перешел в "Кирьят-Ям".

Как сообщал OBOZREVATEL, Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

В результате атаки террористов был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Израильскому футболисту взорвали гранатой ногу во время атаки ХАМАС

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