Из-за Украины: российский комментатор обвинил "Матч ТВ" в "диком и отвратительном позорище"

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов считает, что на главном спортивном канале РФ "Матч ТВ" комментировать игры украинских команд в 2021-м и делать вид, что никакой войны на Донбассе нет, это подлость. По мнению журналиста, нельзя быть наполовину честным - показывать украинский чемпионат, но при этом ничего не говорить про конфликт на востоке Украины.

"Зачем это каналу? Это же дикое и отвратительное позорище. Вас никто не уважает по обе стороны границы. Но вы продолжаете игру. И вот это беспрецедентное шулерство – суть работы этого канала", – написал Андронов у себя в Facebook.

Видео дня

Россиянин тонко подметил, что не один уважающий себя украинский спортсмен не будет общаться с представителями "Матч ТВ".

"Шевченко и Ребров скорее дадут интервью "Аль-Джазире", чем вам. И Усик. И Кличко. И Свитолина, против которой ваши комментаторы открыто болели в эфире", – подытожил комментатор.

Ранее Андронов заявил, что из-за войны на востоке Украины "Шахтер" больше никогда не вернется в Донецк, а "Динамо" существенно потеряло в бюджете.