Обезьяны выгнали "Шахтер" в Киев, – российский комментатор

Известный российский журналист Алексей Андронов считает, что главный спортивный телеканал РФ "Матч ТВ" поступает "нечестно и подло", показывая чемпионат Украины, при этом умалчивая про то, что некоторые клубы по вине России вынуждены играть не дома. Андронов считает, что из-за войны на востоке Украины "Шахтер" больше никогда не вернется в Донецк, а "Динамо" существенно потеряло в бюджете.

Российский комментатор считает, что нужно говорить правду, назвав при этом российских оккупантов "обезьянами".

"Надо говорить так, как есть. Обезьяны выгнали "Шахтер" в Киев, на его роскошном стадионе растут деревья на трибунах. А? Неслышно? "Динамо" выходит с 10 украинцами в составе, из которых 9 – свои воспитанники. Это так случайно вышло?", – написал Андронов у себя в Facebook.

Видео дня

Андронов подчеркнул, что демонстрировать поединки команд из Украины, комментировать их в 2021 году и при этом делать вид, что ничего не было – это подлость.

"Есть комментаторы, которые это понимают. Они хотя бы умеют "взять паузу". Как на поминках. Помолчать", – заявил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит заброшенная "Донбасс Арена". Вокруг территории разруха, сорняки и мертвые деревья.