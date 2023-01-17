''Из-за акцента начинается: ''Ооо, Раша, Путин''. Стало известно, как изменилось отношение к русским в Австралии

Российский футбольный арбитр Антон Щетинин, который с 2004 года живет в Австралии, признался, что после 24 февраля среди местных не стало больше негатива их-за национальности. 36-летний рефери женат на украинке и у них трое детей.

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"Но когда проявляется акцент, то начинается: "Ооо, Раша, Путин, бла-бла". Здесь все смотрят и читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию", – цитирует Щетинина sport24.

Судья рассказал, что австралийцы по-разному демонстрируют свое пренебрежение к россиянам.

"Я читал про отдельные инциденты, что кого-то на работе ущемляли. Но никому в голову не придет увольнять из-за того, что ты чем-то не нравишься. Могут показать свое "фи": пьешь кофе в компании, тебе лишнюю чашку не сделают. Но кроме мелких пакостей ничего серьезного. И то это было скорее в первые два месяца, когда новости про Украину шли первыми сюжетами", – сказал Щетинин.

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