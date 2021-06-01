История футбольного Евро: английские фанаты и взбесившаяся звезда Португалии, которая избила главного тренера

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас, друзья, с тем, как проходили 15 предыдущих европейских чемпионатов. К сожалению, скандалов на них хватало. Как же без этого? Во многих случаях в их центре оказывались неадекватные болельщики.

Следует считать, что именно с финальной стадии чемпионата Европы 1980 года в Италии берет свое начало скандальная слава английских футбольных хулиганов на международном уровне. Толпы молодых людей "отличились" перед матчем Англия – Бельгия, разгромив в Турине несколько магазинов и кафе, ранив шестерых полицейских и избив обычных прохожих, которые на свою беду попались им на улицах города. В итоге многие буйные гости с Туманного Альбиона провели не одну неделю в итальянских тюрьмах, ожидая депортации на родину.

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Непосредственно во время упомянутого матча, на стадионе, после бельгийского гола итальянским полицейским пришлось применять слезоточивый газ – дубинки не помогли усмирить разбушевавшихся хулиганов-фанатов "Львов". Ветер понес пары газа с трибун на поле. Матч пришлось остановить. Помощь оказывали и футболистам, и арбитру.

УЕФА впервые оштрафовала Английскую футбольную ассоциацию на 13 тысяч швейцарских франков. Британская королева Елизавета II находилась в те дни в Италии с официальным визитом. На следующий день она публично, в несвойственной ей резкой форме, осудила действия своих подданных. То же самое сделали английский тренер Рон Гринвуд и несколько ведущих футболистов его сборной.

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На Евро-1996 в Англии португалец Артур Жорже руководил сборной Швейцарии. Скандальный оттенок приобрело уже само его назначение на эту должность. По сути, всю "грязную" отборочную работу за него сделал английский специалист Рой Ходжсон. Впрочем, популярным в стране банков, часов и сыра португальцу не удалось. Настроил он болельщиков против себя в первую очередь тем, что "отцепил" от поездки в Англию двух местных знаменитостей – Адриана Кнупа и Алана Суттера.

Это был крайне рискованный шаг, ибо оба блеснули на чемпионате мира 1994 года и ходили в героях нации. Причина выдворения дуэта лидеров из сборной неизвестна. Поговаривали, что эта парочка мутила воду, подзуживая партнеров "сплавить" тренера, который, по их мнению, пришел на все готовенькое, да еще и решил установить казарменные порядки.

После этого началась их холодная война, и закончилась она не пользу Жорже. Его сборная Швейцарии стала одной из слабейших команд чемпионата Европы и более или менее благоприятное впечатление оставила только в первом матче с хозяевами-англичанами. Это был матч-открытие, и подопечным Артура Жорже удалось свести его вничью (1:1) благодаря пенальти. Зато в двух других встречах с Голландией (0:2) и Шотландией (0:1) команда являла собой убогое зрелище и справедливо замкнула квартет.

А через год с Артуром случился скандал, который смело можно считать самым мрачным моментов в его биографии. После провала со Швейцарией на Евро-1996 он вернулся в родную Португалию, где принял национальную команду. 26 марта 1997 года сборная готовилась к матчу с Северной Ирландией в рамках отбора на ЧМ-1998. В 9:30 утра на территорию тренировочного лагеря команды въехал на своей машине нападающий Рикарду Са Пинту. Его никто не ждал, поскольку на сбор он в этот раз вызван не был. Очень скоро причина его появления раскрылась. Очевидцы так описывали те события.

Са Пинту вышел из авто, захлопнул дверцу и быстрым шагом направился в сторону главного тренера команды Артура Жорже. Последовал резкий хук, еще пара ударов кулаками. Наставник повалился на землю, а его, уже лежачего, форвард продолжал яростно пинать ногами. Избиение прекратилось только в тот момент, когда подоспели другие игроки. Они оттащили агрессора от его жертвы. Са Пинту, опомнившись, так и не смог объяснить, какая муха его укусила. Будучи человеком весьма вспыльчивым и амбициозным, он был, конечно же, уязвлен своим отстранением от сборной. Но такого от него явно никто не ожидал. Тем более сам Жорже. Вот так бывает…