Испанская футболистка совершила самоубийство из-за издевательств ровесников

14-летняя Сандра Пенья из Севильи покончила с собой после того, как рассказала о травле в школе, пишет Marca. Девочка выступала за местную футбольную женскую команду "Ханиболл". Руководство "Бетиса" выразило соболезнования её клубу и семье погибшей.

Ученица школы Irlandesas, пошла на самоубийство после длительных издевательств со стороны одноклассников. Родители Сандры опубликовали фотографию дочери в футболке "Бетиса" и публично рассказали о буллинге, которому она подвергалась.

На странице клуба в соцсетях появился плакат с надписью "В память о Сандре Пенья". Перед началом субботнего матча "Вильярреал" – "Бетис" футболисты почтили её минутой молчания, а фанаты развернули баннер, в ее память.

