Испания – Швеция: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Испания на своем поле не смогла победить Швецию в матче первого тура Евро-2020. Команды расписали нулевую ничью.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые яркие моменты поединка.

Напомним, в группе Е помимо Испании и Швеции выступают Польша и Словакия. Поляки весьма неожиданно уступили из-за того, что во втором тайме остались в меньшинстве.

Испания – Швеция – 0:0.

Предупреждение: Лустиг, 55

Испания: Симон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Алькантара, 66), Педри, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабиа, 66), Ольмо (Морено, 74);

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Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов, хоть и сумела забить два гола.