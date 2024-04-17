Сборная Украины по футболу до конца столетия должна стать чемпионом Европы. Наша команда вошла в список обладателей золотых медалей 20 ближайших континентальных первенств, прогноз на которые сделал искусственный интеллект Bard/Gemini.

Соответствующие машинные расчеты были опубликованы на странице Georgian Footy в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По прогнозам искусственного интеллекта, "сине-желтые" должны стать победителями европейского чемпионата в 2084 году. В финале украинцы должны победить сборную Дании.

Ближайшее первенство, которое с 14 июня по 14 июля состоится в Германии, должно остаться за шотландскими футболистами. В решающем матче британцам будет противостоять Франция.

Наибольшее количество титулов в ближайшие 76 лет напророчено итальянцам – три трофея. "Скуадра адзурра" вместе с Германией и Англией должна четырежды сыграть в финальных встречах.

Интересно, что среди победителей Евро машинный интеллект видит команды Словакии, Словении, Венгрии, Норвегии. Напомним, что сборная Украины пробилась на ЧЕ-2024 через плей-офф. На групповом этапе подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами, словаками и румынами.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер OCB Scores сделал прогноз на выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футболу нынешнего года.

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