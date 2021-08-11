Искусственный интеллект нашел лучшую замену Месси в "Барселоне"

Международная компания по разработке и внедрению искусственного интеллекта провела исследование, в котором выяснила, что нидерландский футболист Мемфис Депай - лучшая замена Лео Месси. Согласно результатам, которые приводит испанское издание sport.es, первым в списке с показателем сходства 73% оказался именно 27-летний нападающий.

Этим летом голландец подписал контракт с "сине-гранатовыми", и в предсезонке показал, что способен произвести сильное впечатление не только на своего тренера, который уже знал его раньше, но и на всех болельщиков. Мемфис был бы лучшей заменой Месси, хотя его показатели далеки от аргентинских.

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Если бы Депай отыграл 100% минут в чемпионате в этом сезоне, он бы забил, без учета пенальти, около 14-15 голов и раздал бы в общей сложности 7-8 передач. На втором месте оказался Серихо Агуэро, который, по мнению IA, является игроком "Барсы" с лучшим средним результатом. Если бы у аргентинца было бы 65% минут, в общей сложности он также забил бы 14-15 голов.

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.

Позже стали известны первые слова аргентинца в парижской команде.