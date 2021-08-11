Стали известны первые слова Месси после перехода в ПСЖ. Видео

Нападающий Лионель Месси и владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи дали совместную пресс-конференцию, посвященную переходу аргентинца во французский клуб. В своих первых словах Месси выразил благодарность президенту ПСЖ за теплые слова в свой адрес.

Лео признался, что очень счастлив быть в Париже и ему тут понравилось с первых минут.

"Вы все знаете, как я покидал "Барселону". Для меня это был очень сложный момент. Я покинул свой дом после стольких лет. Это было сложное испытание. Но как только я прибыл в столицу Франции я почувствовал себя счастливыми. Сейчас всех хотят побыстрее перейти к тренировкам и начать сезон. Я наслаждаюсь тем временем, которое провожу тут. Больше всего мне хочется поработать с новым тренерским составом и новыми одноклубниками", – отметил Месси.

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Аргентинец выразил большую благодарность президенту и спортивному директору ПСЖ за то, как они его приняли.

"Они вышли со мной на контакт сразу после пресс-релиза "Барселоны". Переговоры продвигались очень быстро без каких-либо проблем. Все прошло действительно легко. Ситуация была неоднозначная, но они решили все трудности и хорошо справились", – подытожил Месси.

"Я все еще голоден и все еще хочу побеждать. Чувствую себя как в начале карьере. С этим тренером и этими людьми готов сражаться за трофеи", – добавил Лео.

Напомним, что Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.