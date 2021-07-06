Футболист сборной Украины наотрез отказался переходить в "Динамо"

Футболист итальянской "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко заявил, что никогда не перейдет в киевское "Динамо". 25-летний уроженец Херсона за 6 лет в футболке "Шахтера" сыграл в 199 матчах, забив 32 гола.

В эфире Youtube-канала "Вацко Live" Коваленко прокомментировал приход в киевский клуб Мирчи Луческу, отметив, что сам так не поступит.

"Я нормально отреагировал на приход Луческу в "Динамо". Мы с ним поддерживаем связь. Я его поздравляю с разными праздниками. Я давно с ним разговаривал и он хотел работать. Я нормально это принял. Он футбольный человек, хочет продолжать работу. Да, он выбрал "Динамо", но я не могу его судить. Лично я в "Динамо" не перейду ни в каком случае", – признался Коваленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор перешел в "Аталанту" зимой 2021 года всего за 600 тысяч евро, поскольку его контракт с "Шахтером" заканчивался в июне.

По сообщению зарубежных СМИ, украинец не сумел впечатлить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, который внимательно следил за его тренировками во второй половине сезоне 2020/21.

Итальянский клуб может продать нашего соотечественника уже в летнее межсезонье за 8-9 миллионов евро.