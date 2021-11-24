"Интер" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 24 ноября, проведет пятый матч группового турнира Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби в Милане сразится с местным "Интером". При этом украинский коллектив устроит только победа, в противном случае "горняки" досрочно завершат евросезон.

"Оранжево-черные" и "нерадзурри" сразятся на поле легендарного стадиона "Джузеппе Меацца". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – ШАХТЕР

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo, который покажет игру на стримминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Видео дня

Кроме того, трансляцию из Милана организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ИНТЕР – ШАХТЕР

Явным фаворитом поединка считается итальянская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,29.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 10,00.

СУДЬИ НА ИНТЕР – ШАХТЕР

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Овидиу Хацеган.

Помогать ему будут лайнсмены Мирча Григориу и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Раду Петреску.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кристиан Дингерт из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Когда я пришел в "Интер", то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с "Шахтером" для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру. Но и "Шахтер" – противник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательнейшим образом.

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против "Наполи". Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Интер": Ханданович – Шкриниар, Раноккия, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич – Джеко, Лаутаро Мартинес

"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Mатвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Алан Патрик, Мудрик – Фернандо

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Интер" после двух побед над "Шерифом" вышел на чистое второе место, имея в активе семь очков. В активе "горняков" всего один зачетный балл и последняя строчка в квартете, причем от молдавской команды подопечные Де Дзерби отстают на пять пунктов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В Лиге чемпионов команды провели пять встреч, четыре из которых завершились вничью (три последние – 0:0), а в еще одной сильнее были итальянцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Интером" в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" с невероятным трудом обыграл "Рух" в УПЛ, забив лишь в последней пятиминутке.