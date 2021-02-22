"Интер" разгромил "Милан" в главном матче сезона чемпионата Италии. Видео

"Интер" одержал разгромную победу со счетом 3:0 в дерби над "Миланом", которое состоялось в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Перед началом поединка эти два клуба имели преимущество над остальными конкурентами в борьбе за чемпионство. "Сине-черные" опережали своих соседей по городу всего на одно очко.

Подопечные Антонио Конте быстро открыли счет. Уже на пятой минуте встречи Ромелу Лукаку убежал в контратаку и со второго раза выполнил точную передачу на Лаутаро Мартинеса, который с близкого расстояния точно пробил головой.

До перерыва результат на табло не изменился, а вскоре после возобновления матча "Милан" имел несколько отличных возможностей для того, чтобы отыграться, но фантастическая реакция голкипера Самира Хандановича позволила "Интеру" удержать преимущество в счете. Почти сразу же после этого "сине-черные" организовали еще одну быструю атаку, которую снова завершил Мартинес. Еще спустя несколько минут Лукаку довел дело до разгрома, красиво разобравшись с защитником и пробив в ближний угол.

Подопечные Конте сделали серьезную заявку на чемпионство, оторвавшись от своих извечных соперников на четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Милан" уступил "Ювентусу", потерпев первое поражение в 27 поединках.