Иностранный клуб хочет подписать сразу трех украинских футболистов

Английский футбольный клуб "Брентфорд" нацелился на трех украинских игроков: Михаила Мудрика, Николай Матвиенко и Егора Ярмолюка, сообщают различные СМИ. Мудрик и Матвиенко выступают за "Шахтер". Ермолюк играет в "Днепре-1".

Как информирует авторитетный британский спортивный портал 90min, "Брентфорд" уже провел предварительные переговоры говорил с донецким клубом.

"Пчелы" были заинтересованы в подписании 21-летнего вингера Мудрика еще в январе, но не смогли заключить сделку, и теперь клуб из западного Лондона рассматривает возможность летнего трансфера.

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Команда Томаса Франка также заинтересована в том, чтобы пополнить свои ряды универсальным левым защитником Матвиенко. 25-летний игрок провел 47 матчей за сборную Украины, и в прошлом году за ним внимательно следил ряд клубов Премьер-лиги, включая "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

Внутренний сезон "Шахтера" был приостановлен из-за вторжения России в Украину, и в настоящее время клуб играет благотворительные матчи в зарубежном турне.

Об интересе к 18-летнему Ярмолюку сообщает Telegram-канал ТаТоТакэ. По сведениям журналистов, английский клуб уже сделал официальное предложение "Днепру-1" по молодому украинскому таланту и планирует выложить за него чуть больше полумиллиона евро.

Отметим, что ранее Sky Sports сообщил, что из-за войны в Украине "Шахтер" готов распродать всех своих футболистов.

Мудрик был в составе "Шахтера" во время первого матча "Shakhtar Global Tour for Peace". Игра против "Олимпиакоса" завершилась со счетом 0:1.