"Выходят на автопилоте". Морозюк рассказал, что на самом деле происходит в "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк поделился информацией о ситуации в киевском клубе, которую ему рассказывают игроки. Морозюк отметил, что футболистам очень сложно играть в ситуации, которая сложилась в стране.

К тому же Николай напомнил, что "Динамо" потеряло за последнее время своих ключевых игроков: Забарного, Николенко, Цыганкова, что также сказалось на качестве игры.

"На их места приходят очень молодые ребята. Это все очень тяжело. Сказать, что игра кардинально изменилась, нельзя, но я знаю немного больше, когда мне игроки чисто по дружбе рассказывают о своих эмоциональных переживаниях, о том, как им тяжело.", признался Морозюк в эфире Youtube-канала "FanDay".

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Экс-футболист сборной Украины не представляет, как тяжело играть в таком ритме.

"Сыграл тур УПЛ, на следующий день улетел - сыграл Лигу чемпионов, вернулся снова в тур УПЛ, а потом едешь в сборную. Мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком ритме. Они говорят, что выходят просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Что достают из себя что-то нереальное", – подытожил Морозюк.

Напомним, что Морозюк, работающий на Кипре спортдиректором клуба "Красава Ипсонас" российского блогера Евгения Савина, в свое время поделился мыслями о войне. По словам экс-футболиста сборной Украины, за границей находиться спокойнее, чем в Украине.

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