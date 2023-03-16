Экс-футболист украинской сборной на Кипре рассказал, как ужасно в Украине и как он ''отходит'' в другой стране

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, работающий на Кипре спортдиректором клуба "Красава Ипсонас" российского блогера Евгения Савина, поделился своими мыслями о войне. По словам экс-футболиста сборной Украины, за границей находиться спокойнее, чем в Украине.

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"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то чуть-чуть отходишь. Все оно как-то притупляется, становишься более спокойным. Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет... И ты в панике бежишь с родителями в подвал... Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, перезваниваешься с друзьями… Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.

Николай признался, что у него была возможность вернуться в Украину.

"Но я не мог поехать с семьей. Есть моменты, которые просто не позволяют жить в тех условиях, которые сейчас у нас. Это уже невозможно. Я мог только поехать один. Но жить без семьи в Украине было бы не совсем правильно", – добавил 35-летний полузащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Морозюк 1 сентября прошлого года подписал контракт с "Красавой" по системе 1+1 как футболист, но через несколько недель решил завершить карьеру игрока, продолжив работать менеджером.

Николай выступал в молодежных сборных Украины разных возрастов, сыграл 14 матчей за национальную сборную (1 гол).

В мае 2020 года развелся со своей женой Ириной Морозюк. Об этом рассказала сама Ирина, признавшись, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

Позже пара решила восстановить семью.

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