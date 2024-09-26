'Им надо в школу идти, а не в ЛЕ играть!' Легенда 'Динамо' уничтожил футболистов за фиаско в матче с 'Лацио'

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал футболистов команды за игру в поединке против римского "Лацио" на старте Лиги Европы, который столичный клуб проиграл 0:3. Бывший тренер сборной Украины особо прошелся по защите и полузащите "бело-синих", которые провалили встречу.

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Об этом Сабо заявил в интервью порталу sport-express.ua. Бронзовый призер Олимпийских игр-72 подчеркнул, что его разочаровали лидер "Динамо" Николай Шапаренко и центрбек Тарас Михавко. Он добавил, что футболисты "Лацио" продемонстрировали высокий класс, реализовав свои моменты.

"Результат закономерен. Что показало "Динамо"? У "Лацио" значительно лучше, практически идеальная, реализация. Давно известна футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда. А что у "Динамо"? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет! Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого… Ну а о защите я уже говорил – этой пацанве надо снова идти в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча "Лацио" нам забил из-за дыры в центре защиты, где играл этот мальчик Михавко. Где он был? От игрока команды-соперника он играет на расстоянии в пять метров. Да это п****ц!" – эмоционально сказал Сабо.

Ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оправдался за разгромное поражение от римского "Лацио" на старте ЛЕ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на протесты фанатов немецкого "Гамбурга", которые раскритиковали свой клуб за аренду украинцам клубного стадиона.

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