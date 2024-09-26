'Подарили два гола': Шовковский оправдался за фиаско 'Динамо' на старте Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил разочарование действиями футболистов команды в стартовом матче Лиги Европы с римским "Лацио". Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные в буквальном смысле подарили соперникам победу, неудачно сыграв в центре обороны.

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Об это Шовковский заявил на пресс-конференции после игры, пишет официальный сайт "Динамо". Комментируя разгромное поражение от римлян, легенда столичного клуба подчеркнул, что сознательно отказался от тактики игры вторым номером, а предложил своим футболистам действовать в атаку.

"Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты из центральной зоны. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую фору недопустимо. Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре обороны. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, по-видимому, свидетельствует о классе Лацио – когда есть такие возможности, они их используют", – сказал наставник киевлян.

Отметим, что свою следующую игру в обновленной Лиге Европы "Динамо" проведет уже в следующий четверг, 3 октября, на поле немецкого "Хоффенхайма".

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на протесты фанатов немецкого "Гамбурга", которые раскритиковали свой клуб за аренду украинцам клубного стадиона.

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