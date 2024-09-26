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"Подарили два гола": Шовковский оправдался за фиаско "Динамо" на старте Лиги Европы

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,1 т.
'Подарили два гола': Шовковский оправдался за фиаско 'Динамо' на старте Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил разочарование действиями футболистов команды в стартовом матче Лиги Европы с римским "Лацио". Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные в буквальном смысле подарили соперникам победу, неудачно сыграв в центре обороны.

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Об это Шовковский заявил на пресс-конференции после игры, пишет официальный сайт "Динамо". Комментируя разгромное поражение от римлян, легенда столичного клуба подчеркнул, что сознательно отказался от тактики игры вторым номером, а предложил своим футболистам действовать в атаку.

"Подарили два гола": Шовковский оправдался за фиаско "Динамо" на старте Лиги Европы
"Подарили два гола": Шовковский оправдался за фиаско "Динамо" на старте Лиги Европы

"Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты из центральной зоны. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую фору недопустимо. Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре обороны. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, по-видимому, свидетельствует о классе Лацио – когда есть такие возможности, они их используют", – сказал наставник киевлян.

"Подарили два гола": Шовковский оправдался за фиаско "Динамо" на старте Лиги Европы
"Подарили два гола": Шовковский оправдался за фиаско "Динамо" на старте Лиги Европы

Отметим, что свою следующую игру в обновленной Лиге Европы "Динамо" проведет уже в следующий четверг, 3 октября, на поле немецкого "Хоффенхайма".

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на протесты фанатов немецкого "Гамбурга", которые раскритиковали свой клуб за аренду украинцам клубного стадиона.

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