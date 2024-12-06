Их не существует: ФИФА наложила бан сразу на три российских клуба

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции сразу на два клуба российской Премьер-лиги – московский ЦСКА и подмосковные "Химки", – а также на "Кубань", которая в 2018 году прекратила свое существование. Представителям страны-агрессорки запрещено совершать трансферы и регистрировать новых футболистов.

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Об этом говорится в базе ФИФА, информирует Telegram-канал "Мутко против". По его данным, санкции на ЦСКА были наложены из-за перехода нигерийского нападающего Чидера Эджуке из нидерландского "Херенвена". Москвичи остались должны более трех миллионов евро и до сих пор не рассчитались с европейцами, приводя нелепые отмазки.

ЦСКА не сможет заниматься трансферной деятельностью до лета 2026 года. Аналогичный бан наложен и на "Химки". А вот санкции в отношении "Кубани" объявлены бессрочными. С чем связано наказание в отношении двух последних клубов, пока неизвестно.

Отметим, что Эджуке летом 2022 года покинул ЦСКА. Летом нынешнего нигериец перешел в испанскую "Севилью", в составе которой уже успел отметиться забитым голом.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий "Ростова" Егор Голенков обвинил ФИФА в двойных стандартах и предвзятом отношении к России.

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