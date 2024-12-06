Нападающий "Ростова" Егор Голенков нелепо обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в двойных стандартах. 25-летний уроженец Самары возмутился недопуском сборной России к жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, которая состоится уже 13 декабря.

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Об этом Голенков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс", повторив традиционные кремлевские нарративы. В частности, форвард высказал недовольство, что наряду с отстранением россиян в квалификации к первенству планеты примет участие Израиль.

"Критика соперников для сборной? ФИФА дает очки за любые матчи. Альтернатив не было. Лучше играть так, чем не играть вообще. Сейчас мы смотрим на следующий год – соперники как будто будут лучше. Недопуск к жеребьевке ЧМ‑2026? Обидно. Израиль есть, а нас нет. Двойные стандарты", – сказал Голенков.

Отметим, что подобные высказывания звучат постоянно. Так почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков требовал от ФИФА наказать Украину и Израиль, так как "гибнут люди". А генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов обвинял международные федерации в предвзятости к РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА приняла важное решение, которое касается сборной Украины, по процедуре жеребьевки отбора ЧМ-2026.

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