Игроки "Челси" переписали историю футбола после победы в Суперкубке УЕФА

Итальянские игроки "Челси" Жоржиньо и Эмерсон стали первыми в истории футбола, кому удалось выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА в одном году. В решающем поединке последнего турнира лондонский клуб одолел "Вильярреал" в серии пенальти.

Как сообщается на странице статистического портала Squawka Football в Twitter, Жоржиньо стал единственным, кто принял участие в каждом финале. Отмечается, что португальцы Пепе и Криштиану Роналду могли первыми установить это достижение в 2016 году, но их не включили в заявку на победный для мадридского "Реала" Суперкубок УЕФА против "Севильи". По этой причине они не получили медали.

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Напомним, что "Челси" выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Сборная Италии одолела Англию в драматичной серии пенальти в решающем матче Евро-2020.

В игре с "Вильярреалом" основное и дополнительное время закончились вничью 1:1, а в серии одиннадцатиметровых "синие" оказались точнее. Для "Челси" эта победа в Суперкубке УЕФА стала второй в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в матче между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы встречались "Бавария" и "Севилья". Мюнхенцы взяли верх в дополнительное время.