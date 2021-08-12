В серии пенальти определился обладатель Суперкубка УЕФА

Лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти (6:5) победил испанский "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА-2021. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительные таймы голов забито не было.

46-й розыгрыш, в котором встретились победители Лиги чемпионов и Лиги Европы состоялся на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте.

Напомним, что в своей истории "Челси" четырежды пытался выиграть этот трофей, но ему это удалось сделать лишь раз 1998 году. Для "Вильярреала" это стало первым участием в Суперкубке УЕФА.

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Матч начался с позиционного нападения "Челси". лондонцы больше контролировали мяч, но их комбинации больше проходили в середине поля.

"Вильярреал" практически всем составом был за линией мяча, из-за чего "Челси" старался действовать максимально широко.

К 23-й минуте "желтым" приходилось огромными силами отбиваться, даже не помышляя об ответных атаках. Очень сильно сказывалось преимущество в классе.

На 27-й минуте территориальное преимущество "Челси" воплотилось в игровое. Испанцы пропустили быструю контратаку левым флангом, которую замкнул Хаким Зиеш после передачи Кая Хаверца.

До конца тайма англичане создали еще несколько опаснейших моментов, заставляя Серхио Асенха отрабатывать по полной. Сперва голкипер отразил выстрел Маркоса Алонсо, а затем Курт Зума с близкого расстояния отправил круглого над перекладиной.

На 43-й минуте Зиеш получил травму и был заменен на Кристиана Пулишича. Сразу после этого "Вильярреал" создал свой первый момент в игре, который едва не закончился голом. Удар Альберто Морено пришел в перекладину.

После перерыва ситуация на поле поменялась Уже испанцы больше владели мячом и были близки к голу. "Челси" заметно подсел в оборону, чем сразу воспользовался соперник.

На 61- минуте лучший бомбардир "Вильярреала" в Истории Жерар Морено попал в штангу, а на 73-й уже в ворота. Булайе Диа пяткой скинул под удар партнеру и 29-летний полуфиналист чемпионата Европы-2020 точно отправил мяч в сетку – 1:1.

Остаток основного времени оба клуба провели в обоюдоострых атаках с небольшим преимуществом лондонцев, но зрители забитых голов не увидели.

В дополнительное время скорости в игре заметно упали. Уменьшилось число и опасных моментов. Футболисты обеих команд неспешно катали мяч в центре, изредка "взрываясь" небольшими выпадами.

На 100-й минуте Пулишич мог принести победу "Челси", но его удар с близкой дистанции прошел в нескольких сантиметрах от ворот.

На 119-й минуте Томас Тухель решил поменять своего голкипера, выпустив Кепа вместо Менди. Эта ставка сыграла.

Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, где увереннее себя проявили игроки "Челси". 26-летний голкипер сборной Испании отбил решающий удар Рауля Альбиоля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлогоднем розыгрыше Суперкубка УЕФА участвовали "Бавария" и "Севилья". Встреча завершилась победой мюнхенцев в дополнительное время.