Игрок "Порту" забил чудо-гол ударом через себя в матче ЛЧ против "Челси". Видео

Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми отличился шедевральным голом в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Челси", который закончился победой его команды со счетом 1:0.

Заканчивалась третья компенсированная ко второму тайму минута, когда португальцы провели позиционную атаку, которая закончилась переводом мяча на фланг и подачей в центр штрафной площади. Тареми идеально подстроился под навес и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот Эдуара Менди.

Этот гол не позволил "Порту" выйти в полуфинал турнира, поскольку в первом матче между командами "Челси" одержал победу со счетом 2:0. В следующем раунде лондонцы встретятся с победителем пары "Ливерпуль" – "Реал", которые проведут свой второй четвертьфинал в среду, 14 апреля.

Другим участником 1/2 финала стал ПСЖ. Французский клуб потерпел домашнее поражение от "Баварии", но вышел дальше благодаря выездным голам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале парижане сыграют с "Манчестер Сити" или "Боруссией" из Дортмунда. Их ответный матч состоится 14 апреля.