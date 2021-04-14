Где смотреть "Боруссия" Д – "Манчестер Сити": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 14 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" из Дортмунда примет на своем поле "Манчестер Сити" после выездного поражения со счетом 1:2.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России игру покажут по "Матч! Футбол 1".

Спортивные аналитики не верят ни в победу "Боруссии" Д в анонсируемом матче, ни в выход немцев в полуфинал ЛЧ. На их успех в поединке можно поставить за 5,00, на ничью – за 4,20, а коэффициент на триумф "Манчестер Сити" составляет 1,61.

Ставки на победу подопечных Пепа Гвардиолы по сумме двух встреч принимаются за 1,11 против 6,50 на клуб из Дортмунда.

Напомним, что сильнейшая команда из этой пары встретится с ПСЖ, который по итогам двух игр обыграл "Баварию" за счет голов на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом четвертьфинале 14 апреля "Ливерпуль" примет на своем поле "Реал".