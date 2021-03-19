Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: все пары 1/4 финала

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

По ее итогам были определены пары команд, которые поспорят друг с другом за выход в следующий этап. Наиболее интересными на этой стадии станут повторения финалов 2018 и 2020 годов, в которых встречались "Реал" – "Ливерпуль" и "Бавария" – ПСЖ соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/4 ФИНАЛА ЛЧ:

"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Порту" (Португалия) – "Челси" (Лондон, Англия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – ПСЖ (Париж, Франция)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия)

Первые матчи состоятся 6-7 апреля, а ответные – 13-14-го.

Кроме того, были определены полуфинальные противостояния, которые пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая:

"Бавария"/ПСЖ – "Манчестер Сити"/"Боруссия"

"Реал"/"Ливерпуль" – "Порту"/"Челси"

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов примет Стамбул 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вылета киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" из Лиги Европы стало известно, что Украина лишилась прямую путевку в Лигу чемпионов.